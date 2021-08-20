台南鐵路地下化工程，原抗爭住戶僅剩黃春香一戶，鐵道局今晨動員優勢警力，強拆黃家。政大教授徐世榮痛批行政院長蘇貞昌，指蘇揆4天前自稱看完《斯卡羅》後有所感動，沒想到今天就把人民的家園給拆了，「嚴厲譴責民進黨政府！也希望台灣人民不再上當！」

南鐵最後抗爭戶黃春香住家，因黃訴求保留原樓梯，雙方遲未達成共識。鐵道局決定今拆除，凌晨起封鎖現場，清晨6點派出優勢警力，把屋內聲援黃春香的學生逐一抬離，強制接管。

「嚴厲譴責民進黨政府！也希望台灣人民不再上當」，徐世榮臉書PO文，痛罵蘇貞昌、副總統賴清德（時任台南市長）。

4天前，蘇揆看完《斯卡羅》後表示，「這個故事當你看了感動，是因為你正是這塊土地的一份子，這塊土地的主人，一起知道我們和土地連在一起，這是我們的家園。」

諷刺的是，今天就把「家園」拆了！徐世榮質問民進黨政府，究竟有沒有把人民跟土地真正連結在一起，「是誰把我們連根拔起？是民進黨政府！」

徐批評民進黨政府說一套、做一套，都是在騙！呼籲大家不要再上當了。