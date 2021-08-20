「檢察官辦案」的詐騙老哏手法險些又得逞！宜蘭70歲的林姓婦人接到詐騙集團冒充「檢察官」的恐嚇電話，趕緊到到銀行要匯出200萬元，所幸銀行行員以及派駐在銀行的保七員警機警察覺有異，趕緊出面阻止，保住了婦人的200萬元，婦人有如從夢中驚醒之後，頓時情緒崩潰，緊抱著銀行行員痛哭，並不斷感謝員警幫她保住了一輩子辛苦存下的錢。

林姓老婦人18日接到詐騙集團的電話，詐騙集團假冒「台灣地方法院檢察署檢察官李清友」的名義，指婦人的個資遭「販毒集團首腦」盜用涉及刑案、洗錢，要求交付200萬元

給檢察官作擔保，不然就會被管收坐牢。

婦人聽完詐騙集團的恐嚇電話後內心非常恐懼，隨即依照詐騙集團指示前往台灣銀行宜蘭分行辦理領款，但因為在櫃檯前不斷地講電話、滑手機，神情緊張，引起楊姓及蔡姓台銀行員的注意，立即通報派駐台銀的保七員警詹德智、陳清森、陳忠欽趨前關心瞭解。

詐騙集團還特別搬出「偵查不公開」為幌子，交代婦人必須遵守「偵查不公開」原則，絕對不能和別人說這個錢是要交給檢察官的，不然會罪加一等，婦人信以為真，於是一再對行員及員警表示，領出的200萬元是要幫兒子買房子用的，還堅持絕對不是詐騙，並且責怪警察「管太多」，要求銀行趕快把這200萬匯出去。

保七員警與台銀人員則一面拖延匯款程序，一面想辦法與婦人的兒子取得聯繫，兒子表示自己根本就沒有買房子這件事情，對媽媽的說法十分驚訝，並拜託員警千萬別讓他媽媽把錢匯出去。

經過一番安撫及勸說，婦人這才有如大夢初醒，驚覺自己的200萬元險些被騙走後，整個人情緒崩潰，緊緊抱著台銀行員痛哭，並握著保七員警的雙手，不斷感謝幫她守住這筆一輩子辛辛苦苦所存下的200萬元。

雖然詐騙集團最後並未得逞，但警方仍將相關資料交由轄區派出所繼續追查幕後詐騙集團。