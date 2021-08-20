威力彩頭彩飆11.5億！命理師揭「3星座」財運爆發 曝買彩券最佳時辰

差2號就能抱走21.5億，幸運男爽中8個獎，引發網友討論。（圖／翻攝自爆廢公社公開版）

威力彩連41槓，下期頭獎上看27億。一名男網友分享，花了800元包下第二區的號碼，昨晚開獎發現，竟然只差兩個數字就能帶走21.5億元，雖然很痛心，但最後也沒有虧錢，一共中了9600元，讓不少網友看了驚呼，也太幸運了吧！

一名男網友昨在臉書社團《爆廢公社公開版》發文表示，上面差2顆就頭獎了。從照片中可見，他花了800元買威力彩，直接包下第二區的所有數字，而第一區選擇的六個數字為03、11、13、23、29、37，就幸運對中4個數字。

威力彩第110000066期的中獎號碼，第一區由小至大分別為是03、10、13、29、37、38；第二區的號中獎號碼則是02。根據台彩獎金的分配規則，原PO的這張彩券分別贏得1個五獎（第一區對中4個號碼＋第二區1個號碼）與7個六獎（第一區中4個號碼），總計可拿9600元。

超幸運的選號，引起網友熱烈討論，「人生勝利組就只差這兩個號碼」、「好幸運！下期頭獎就是你啦，記得分我一點」、「差一顆就可以中二獎了」、「好猛喔！沒算錯的話，原本中了9600元」、「好幸運喔」、「應該整晚都睡不著了」。

威力彩上期頭獎21.5億元，昨晚開出中獎號碼，可惜仍舊沒有人成功抱走21.5億，但貳獎的部分則有1人中獎，這名幸運兒將可以獨得4679萬元。