華爾街日報今天報導，逾20名美國駐阿富汗外交官上月發送內部電文提醒國務卿布林肯（Antony Blinken）說，隨著美軍自阿富汗撤離，首都喀布爾恐落入武裝組織塔利班手中。

華爾街日報表示，這份透過所謂「異議管道」（dissent channel）發送的機密電文是在7月13日簽署，內容針對緩和危機、加速撤出相關人員的方式提出了建議。

美國政府因等到塔利班（Taliban）順利接管阿富汗後才積極撤出美國外交官、公民和阿富汗盟友而受到批評。

美國官員拒絕證實具體細節，也不願分享電文內容。

美國副國家安全顧問范納（Jonathan Finer）告訴美國有線電視新聞網（CNN）：「我認為那封電文反映了我們一直以來所說的，就是沒有人準確預測到阿富汗政府和軍隊會在幾天內潰敗。」

一個熟知此事的消息來源表示，美國國務院瞭解電文撰寫人的擔憂，也在塔利班本月15日占領喀布爾（Kabul）前就譴責了他們的暴行。

國務院發言人普萊斯（Ned Price）表示，外交官透過異議管道與國務卿布林肯分享的觀點，都有被納入政策和計畫之中。

普萊斯說：「我們十分重視具建設性的內部不同意見，這些意見是基於愛國，並受到保障，也讓我們更有實質成效。」