國人施打疫苗意願踴躍，紛紛透過行政院政務委員唐鳳設計推出的「COVID-19 公費疫苗預約」網站登記意願及預約，不過，民眾黨立委邱臣遠近期接獲民眾陳情指出，公費疫苗預約系統只要掌握對方身分證字號及手機末三碼，即可登入查詢疫苗登記及施打情況，恐有個資外洩疑慮，呼籲主管機關應盡速加上雙重驗證，確保民眾個資安全。

邱臣遠近期接獲陳情，民間有公司老闆因是政治狂熱者，常常用明示或暗示要求員工支持高端疫苗，甚至會逐一詢問個人疫苗登記意願，追查公費疫苗預約發現，只要輸入身分證字號及手機末三碼，任何人都可以查詢施打疫苗意願及紀錄，有員工擔心，老闆是否可能夠過人資資料，藉由疫苗預約平台查詢員工施打疫苗進度及意願。

邱臣遠追查後發現，政府公費疫苗預約平台恐有三大缺失，首先是意願登記欄中的查詢欄，只要握有他人身分證字號及手機號碼，就能直接登入查詢，完全沒有雙城驗證；同時，尚未施打疫苗者，該系統業免會呈現預約疫苗種類及施打地區；已施打過第一劑者，系統會暴露施打第一劑的種類、施打地區，以及第二劑的預約的疫苗和下一次可以施打的時間。

邱臣遠批評，目前預約平台上線已經超過兩個月，相當於「資料已經足足外流兩個月」。不僅一般公司人資可以輕易取得員工施打疫苗資料，再加上台灣網路詐騙猖獗，「不法分子恐怕藉由資料發出假通知詐騙人民點及假網站」。

邱臣遠說，「民眾的疫苗選擇或施打疫苗紀錄，都不應該是他人可以任易取得的個資」。民眾如果覺得權利被侵害提出告訴，蔡政府必須給民眾一個交代！

邱臣遠質疑「蔡總統受個資法保護，人民就不用了嗎？」預約平台上線已經超過兩個月，資料已經足足外流兩個月。不僅一般公司人資可以輕易取得員工施打疫苗資料，再加上台灣網路詐騙猖獗，不法分子可藉由資料發出假通知詐騙人民點及假網站，呼籲相關單位應立即加強該系統個資保護，建議採取雙重驗證的方式，以防有心人士竊取他人個資。