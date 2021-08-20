【「人類遺體堆肥」服務】

加州參議院目前正在考慮的一項新法案，他們允許該州的人們在死後將他們的身體進行「自然有機還原」，簡單來說就是人類堆肥的概念。一間人類遺體堆肥「重組」（Recompose）公司稱，與火葬或傳統的土葬相比，他們的方法減少了一噸多的碳排放，該公司表示，從今年2月起，他們在華盛頓州提供世界上首個「人類遺體堆肥」服務。

【讓微生物分解遺體】

根據《洛杉磯雜誌》報導，這項立法草案於今年2月由加州議員克里斯蒂娜·加西亞第二次提出，它將使加州成為第四個把Recompose公司推出的堆肥過程合法化的州，雖然對某些人來說，人死後的肉體像這樣的方式被處理可能令人不舒服甚至好像不尊重死者，但當我們看到目前一個受氣候變遷破壞的未來時，這項「環保」方式可能會被更多人採用，再說這也不是在利用死去人們的身體做任何事。

這項環保葬禮的整個過程包括了把遺體和木片、苜蓿和稻草放在一個封閉的容器內，接著遺體會慢慢旋轉，讓微生物分解。30天後，親屬們可以將遺體灑在植物或樹上，儘管這個過程看似簡單，但完善這項技術也花了4年才有成果，在華盛頓州，將牲畜堆肥是一種行之有效的做法，該公司的任務是將其應用在人體上，並確保這些遺骸在環境中的安全性。

【分解成一些營養豐富的土壤】

目前在加州唯一合法的選擇是傳統的水葬或火葬，所以對於那些想要長眠而又不增加對環境影響的人來說，堆肥可能是一個令人吸引的選擇。

Recompose推廣經理安娜·斯文森（Anna Swenson）在接受《衛報》採訪時表示：「自然的有機還原讓我們真正回到了地球這片土地。」衛報解釋，大約一個月後，這個人的身體甚至他們的骨頭都將會分解成一些營養豐富的土壤，這過程大大阻止了將近一噸的二氧化碳進入大氣，既避免了火葬期間化石燃料的燃燒，又將溫室氣體封存在土壤中。

圖片來源：RECOMPOSE

資料來源：DAN ROBITZSKI(2021AUG 13).NEW CALIFORNIA LAW WOULD ALLOW HUMAN COMPOSTING. Futurism