新北市拆除大隊今拆除永和秀朗路的2樓違建。(新北市工務局提供)

新北市永和區秀朗路一處1層合法建物，因加蓋違建並隔作多間套房出租，遭民眾檢舉違法，因屋主未能於期限內自行拆除違建，新北市拆除大隊近日進場拆除，並於今天將2樓違建全數拆除完畢，並將向屋主收取拆除費用約14萬元，如屋主不付拆除費，將被移送法院強制執行。

新北市強制拆除違章建築收費自治條例去年8月自發布施行後，拆除大隊去年迄今（含永和）共強拆13件，收費約140萬元。

拆除大隊表示，該建物原為合法1層樓建築物，但屋主卻擅自擴大並增建第2層構造，改裝成出租套房牟利，二樓2間套房出租，經派員至現場勘查認定確屬違章建築後，給予屋主1個月時間限期改善，但屆期仍未改善完成，因此17日依法派員強制拆除。

拆除大隊重申，為落實使用者付費原則，除藉由強制拆除收費機制，提高收費對象的違建自拆率，使違建行為人自行拆除，以落實社會公平正義原則外，同時民眾不再存有搭蓋違建的僥倖心態，不但節省公帑及人力，也讓行政資源用在更重要的地方。