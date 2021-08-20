在本屆東京奧運我國羽球天后戴資穎一路過關斬將，最後雖然在金牌戰輸給大陸好手陳雨菲，但仍用極佳表現為中華隊拿下銀牌，而且東京奧運過後她也繼續維持世界球后的位置。而說到在奧運最艱難一戰，莫屬和好友兼死敵泰國名將伊瑟儂(Ratchanok Intanon)的對決，這場比賽雙方死命互咬，最後戴資穎驚險勝出。

圖片來源截圖自伊瑟儂IG限動( ratchanokindonesia_squad)

在昨天傳出一件令人難過的事，伊瑟儂用母親社群帳號對外發佈母親過世消息，她同時在內文說了幾句話，令人鼻酸，她分享6年前回顧發文：「大家好我是伊瑟儂，媽媽一直很堅強，也持續關心身邊的人，沒讓她看到夢想中的奧運獎牌很抱歉，謝謝大家關心，這是媽媽臉書最後貼文。感謝所有人，希望她永遠幸福且開心笑著。」

此發文一出讓大家都很痛心，因為伊瑟儂差一點就能擊敗戴資穎，最後惜敗時也抱著教練痛哭，想必一定非常不甘心，不過身為戴資穎的好友她還是給予對方祝福，展現絕佳運動員精神，那場比賽和戴資穎拚戰到雙雙倒地畫面也永留大家心中，確實以伊瑟儂實力值得一面獎牌，但賽場上就是有輸有贏。

據泰國媒體報導，伊瑟儂母親的死因初判為一般窒息，也不是感染新冠肺炎所導致，在送往醫院前，依瑟儂曾嘗試用CPR搶救母親，但她送醫後仍回天乏術，相當令人難受。伊瑟儂今年才26歲，身高169公分體重59公斤，在2009年就入選國家隊，生涯女單戰績是408勝182敗，也曾在2016年登上球后位置，目前則是世界排名第6。