1.台積電(2330)：昨夜ADR終結連7跌，帶動今早股價開高4元，但不敵空壓急翻黑，550保衛戰開打。
2.中鋼構(2013)：風電題材撐腰，外資、自營商續買超卡位，盤初逆勢小漲。
3.榮成(1909)：投信連日買超相挺，昨三大法人合計逆勢買超692張，早盤股價逆漲逾2.5%，一次收復5日線、月線、季線。
4.VHQ-KY(4803)：近期多次達公佈注意交易資訊標準，公布6月每股虧0.82元，但今早爆出逾千張大量，股價急拉漲停。
5.宇峻(3546)：Q2獲利創11年來同期新高，H1每股盈餘成長至3.05元，獲外資連日買超，早盤股價逆勢續漲近2%。
6.大同(2371)：外資昨加碼破萬張，早盤多頭進駐，放量漲逾2%。
7.研華(2395)：董座劉克振指出H2會比H1好，早盤彈漲逾1%。
8.台泥(1101)：Q4利多不敵外資昨轉賣超，早盤力守年線。
9.元大金(2885)：三大利基撐腰，外資連2日買超，早盤相對抗跌大盤、金融股。
10.聯華食(1231)：中元節商機可期，早盤逆漲逾5.5%。
11.宅配通(2642)：外資連4日買超，早盤逆漲近3.5%。
12.四維航(5608)：BDI指數漲不停，不畏外資轉賣超落跑，股價續漲逾4.5%。
13.騰輝電子-KY(6672)：車用題材抗缺料、疫情變數，晨盤力漲逾2%。
140.金像電(2368)：外資維持買進，H2營運樂觀，早盤再翻紅強漲，觸及68.3元漲停價、拚上季線。
15.陽明(2609)：貨攬業者稱陽明9月15日起將加收GRI費用，股價上攻逾2%。
16.新唐(4919)：車用和漲價雙題材，營運熱滾滾，多方集結，晨盤上漲逾5.5%。
17.元太(8069)：加速擴產，看好全年營運向上，盤初急拉大漲5%，穩在高檔。
18.國光生(4142)：攜BD攻醫藥代工，今日火速攻頂，跳上月線、進逼50元，委買張數高掛逾萬張排隊。
19.聯合再生(3576)：美擬再向陸企揮刀，太陽能大廠迎轉單潮，早盤放量強彈5%，收復20元。
20.儒鴻(1476)：惠終端市場需求成長，今年營收看增3成，拚賺兩股本，早盤反彈逾2.5%，重登5日線。
21.美琪瑪(4721)：電動車題材紅不讓，早盤獲買盤追捧大漲6%，寫近4年高價，呈現日K連5紅。
22.合晶(6182)：獲投信連3買，今價量俱揚彈升3.5%，收復季線。(編輯整理：李慧蘭)
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