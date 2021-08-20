經濟部投審會統計，今年1至7月核准僑外投資件數為1534件，較上年同期減少21.25％；在核准金額部分，投增資金額計32.98億美元，較上年同期減少27.66％。投資金額較上年同期減少主要係因今年上半年僑外來台投資在全球新冠肺炎疫情未歇，不利大型跨國企業投資，國際投資活動趨緩，投資金額呈現負成長趨勢所致。

今年1至7月核准新設公司件數為897件，新設公司投資金額6.24億美元；另今年1至7月核准新南向國家來臺投資件數為299件，較上年同期減少3.24％，投增資金額計3.56億美元，較上年同期增加84.99％，其中投資金額較大者為泰國、新加坡及澳大利亞。

陸資來臺投資方面，今年1至7月核准陸資來臺投資件數為23件，較上年同期減64.62％；投增資金額計2788萬美元，較上年同期減少52.06％。投資金額較上年同期減少主要原因為國際情勢變化，美中貿易戰持續升溫、兩岸情勢變動、本部修正大陸地區人民來臺投資許可辦法等措施所致。自2007年6月30日開放陸資來臺投資以來，累計核准陸資來臺投資件數為1484件，核准投增資金額計24.39億元。