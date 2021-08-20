巡守志工拍攝到黑枕藍鶲孵蛋過程。（曹定華攝、嘉義林管處提供／劉秀芬台南傳真）

國家森林志工棲地巡守值勤。（嘉義林管處提供／劉秀芬台南傳真）

八色鳥求偶畫面。（沈玲秋攝、嘉義林管處提供／劉秀芬台南傳真）

台南市六甲區林務局保安林自2019年起發現八色鳥築巢繁殖，吸引民眾前往賞鳥拍攝，為避免人為干擾並有效保育八色鳥，嘉義林管處今年於棲地設置隔離網，並召集國家森林志工成立「八色鳥棲地志工巡守隊」，觀察結果發現八色鳥穩定出沒，更調查記錄到45種鳥類，拍到黑枕藍鶲精彩的育雛過程。

八色鳥屬於行政院農業委員會公告第二級珍貴稀有保育類野生動物，是台灣不普遍的夏候鳥，每年4至5月遠從東南亞來到台灣繁殖至同年7至8月返回，主要棲息於低海拔山區的原始闊葉林或次生林，喜於森林底層覓食與築巢。

國家森林志工從5至7月每日排班，總共動員18位志工參與，進行棲地巡護與生態監測，記錄八色鳥數量及行為，並進行棲地鳥類調查與遊客人數統計，亦適時宣導棲地管制措施，提供環境教育與生態解說服務。

觀察結果發現六甲區水流東、九重橋、北勢坑皆有八色鳥穩定出沒，九重橋棲地穩定出現2至4隻個體，北勢坑棲地觀察到成鳥撫育3隻幼鳥，監測成果顯示第2007號區外保安林為八色鳥重要棲息環境，積極的棲地經營管理有助於提升棲地環境品質，創造人鳥共存的和諧棲息環境。

國家森林志工巡守期間亦進行生態監測調查，調查記錄到45種鳥類，其中8種為保育類，包含八色鳥、藍腹鷴、朱鸝、台灣畫眉等珍稀鳥種，還觀察到黑枕藍鶲精彩的育雛過程。

其他記錄到的淺山特殊物種有台灣野兔、食蛇龜、中華鱉、黃綠澤蟹、台灣鍬形蟲等。森林底層植被同樣精彩可觀，雨季後台灣魔芋、吊鐘鬼蘭萌發茁壯，大量真菌於腐木與落葉堆滋長，調查成果顯示第2007號區外保安林的生物多樣性極高，供養繽紛多樣的淺山物種棲息繁衍。