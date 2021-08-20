路透社報導，塔利班發言人夏亨19日在接受中國媒體訪問時表示，中國是個「擁有巨大經濟和能力的大國」，可在阿富汗重建任務上產生很大的作用，歡迎中國作出貢獻。

這是塔利班方面在重奪阿富汗政權後，首度公開接受中國媒體訪問，並藉此向中國表態。

根據報導，夏亨（Suhail Shaheen）在接受中共官媒中國環球電視網（CGTN）訪問時說，中國在促進阿富汗和平與和解方面「發揮建設性作用」，歡迎中國為阿富汗重建工作作出貢獻。

在此之前，夏亨曾於7月7日接受南華早報旗下媒體「本週亞洲」（This Week in Asia）訪問。他說，中國是阿富汗最主要的投資者，在美軍完全撤離阿富汗後，塔利班有必要尋求與中國就投資問題進行談判。

他強調，塔利班將中國視為「阿富汗的朋友」，「中國是一個友好的國家，我們歡迎他們參與到阿富汗的重建與發展中來」。

夏亨當時並承諾，塔利班歡迎中國投資者和工人。如果他們在阿富汗有投資，「我們當然也會保障他們的安全，這對我們非常重要」。

2011年，中國石油天然氣集團在阿富汗一項4億美元的油田競標案中得標，取得3片油田的開採權，效期25年；此外，阿富汗首都喀布爾東南方一處大型銅礦的開採權，先前已由中國企業取得。（編輯：繆宗翰）1100820