【旅奇傳媒/編輯部報導】交通部觀光局西拉雅國家風景區深耕與推廣西拉雅部落文化不遺餘力，今年特邀西拉雅文化研究學者段洪坤老師擔任策展顧問，並與各個西拉雅部落共同合作，舉辦「西拉雅文化特展」，展覽自2021年8月17日起於官田遊客中心正式開展，歡迎各位遊客及民眾前往參觀。

▲西拉雅部落傳統服飾展示。 圖：交通部觀光局西拉雅國家風景區管理處／提供

這次西拉雅文化特展，展場包含了西拉雅文化的介紹，並分別從「食、衣、住、行、育、樂」描述西拉雅族的特色，讓民眾可以了解古往至今的西拉雅文化。

本次展覽邀請轄區各部落協助共同合作，包含台南市西拉雅族部落發展促進會、吉貝耍文化工作室、台南市六重溪平埔協會、台南市頭社西拉雅文化發展協會、台南市左鎮區公舘社區發展協會、台南市番仔田西拉雅族協會、台南市西拉雅文化協會、口埤實驗國小、吉貝耍國小、河東國小等。開展活動由段洪坤老師進行西拉雅族傳統的祈福儀式，以西拉雅族語祈禱展覽順利圓滿。

西拉雅國家風景區管理處處長許主龍表示：「西拉雅族最早就是居住在臺南地區的原住民，從荷蘭統治到清朝再經歷日治時代，許多文化都已融入在日常生活當中，透過本展覽可以讓遊客更了解西拉雅族的的古今往來，分別從建築、語言、美食、服飾、樂舞、信仰與祭典等特色呈現出來，歡迎大家一起來官田遊客中心觀賞。」

策展顧問段洪坤表示：「透過西拉雅文化特展規劃，從遊客角度出發，特展一開始有初淺的族群歷史及認知，接著讓遊客了解西拉雅族與漢人或其他原住民族的差異，加深民眾對族群識別的清晰印象，以族群特色引領大家進入西拉雅文化，認同西拉雅族是原住民族的事實。」

（本文由《旅奇傳媒》TR Omnimedia 提供）