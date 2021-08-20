引發民進黨「黑道之亂」的民進黨台北市黨部前評委召集人趙映光之子趙介佑，因捲入黑幫、毒品案遭開除黨籍，今更被台北地檢署起訴。檢方調查發現，趙介佑除擔任詐騙集團車手頭外，更使用自己未滿2歲的兒子及母親的銀行帳戶收錢販毒。

起訴書指出，男子陳威宇擔任詐團控台，負責指揮車手頭，趙介佑就是其中1名車手頭，是具有持續性、牟利性的有結構性犯罪組織，他們除涉嫌犯下多起詐騙案，另還兼差外送毒品。

陳威宇負責保證三級K他命貨源，趙介佑則在微信上成立「總」等群組，聯絡指揮旗下車手販毒，並提供兒子及父母的銀行帳戶讓藥腳匯款，共犯之一謝廣翰並申請「米其林-道路救援」、「麥當勞歡樂送24H」、「宅急便24hr」等微信帳號作為公線掌機，派遣小弟擔任「小蜜蜂」前往指定地點送毒，甚至有多名小弟還未成年。

檢警今年4月間發動搜索時，在陳威宇的住處起獲大量安非他命、K他命的多種毒品，當場查扣。北檢今依詐欺、毒品、洗錢、組織犯罪等罪，起訴陳威宇、趙介佑、梁睿承、劉昀柏、陳旻謙、謝廣翰、陳奕瑋7人，建請法院宣告沒收毒品及犯罪所得。

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