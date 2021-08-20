新北市義消顧問廖宗武經營美容美髮事業有成，20日跨海澎湖捐贈澎湖縣消防局一輛救護車，新車交接儀式澎湖縣長賴峰偉及消防局長許文光感謝善舉，長期投入社會慈善公益不遺餘力。

繼101年捐贈澎湖縣政府消防局救護車1輛，廖宗武今(110)年再度捐贈該局救護車1輛，並加值配賦先進的救護裝備器材，以提供澎湖鄉親更優質的到院前緊急救護服務。

由於疫情逐漸趨緩，消防局特20日上午9時於消防局1樓舉辦救護車捐贈儀式，縣長賴峰偉親自蒞臨主持，並回贈感謝狀以感謝廖宗武對澎湖的無私奉獻。

縣長賴峰偉表示，澎湖縣的緊急救護出勤次數逐年增加，從10年前的3974件到109年的4691件，出勤次數成長率達18％，救護車輛及裝備器材需求也日益增加，所幸有許多社會的善心人士，挺身而出踴躍捐贈，讓消防局能無後顧之憂，將公益愛心化為實際救人的力量。

捐贈新救護車為福斯Kombi L 2.0 TDI型，擁有車身優良穩定性與各項安全輔助系統，讓消防人員在駕駛操控方面更具安全性，另車上配有AED、生理監視器等救護器材，即日起將配置第二大隊西嶼分隊服勤，提供西嶼鄉親更優質的服務。