賣壓湧現，周四紐約棉花期貨續跌；由於美元走高，因美聯準會Fed縮減購債計劃，提振美走漲至9個月高點，引發商品市場拋售，且全球COVID-19激增也進一步打壓需求，致棉價大幅走低，美國紐約棉花交易所(NYCE/ICE) 10月棉花期貨跌2.15%，報每磅93.47美分，12月棉花期貨跌2.2%，收盤每磅92.76美分。

中國鄭州商品期貨5月期棉結算價收報每公噸18190元人民幣，較前一日減少195元人民幣；庫存方面，截至8月18日，ICE登記庫存83639包，與前一交易日持平。(商品行情網)