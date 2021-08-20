20日，日本瑞穗金融集團的銀行事業體表示，分散在日本各地的分行無法正常處理金融交易。不過，外界對瑞穗會發生如此事件並不訝異，因為早從2002年開始，這家日本第3大規模的銀行業者，幾乎每隔幾年就會有類似出槌事情傳出。

據悉，除了技術層面外，缺乏危機意識的瑞穗高層似乎有鴕鳥心態，因不願正視問題且無法好好上下溝通。

這家日本排名第3大銀行，在2021年2月至3月期間，平均每兩星期就會發生一次當機事件。雖然瑞穗在2019年時曾痛定思痛砸下超過36億美元，全面翻修更新金融軟硬體系統。不過，時不時還是會聽到瑞穗又不能正常交易消息。

瑞穗在2002年與2011年時，都發生過兩次大規模機器秀逗事件，當時讓很多客戶苦於無法正常金融交易。瑞穗員工透露，現在這個最新故障事件，好像也影響到公司的信託部門，所以這次出狀況的原因，應該跟之前幾次不太一樣。

不過，瑞穗指出，目前銀行的ATM運作，以及網銀業務都在正常運作中。