因新冠肺炎變異株Delta確診數增加，提振黃金避險需求，並抵銷美元於9個月高點附近，以及上周美國初請失業補助金人數大幅下降等樂觀情緒，令金價持穩，而鈀金自5個月低點反彈；截至台北時間8月20日上午10點15分止，貴重金屬亞洲電子盤如下：

12月黃金上漲1.7美元，報每盎司1784.8美元。

9月白銀上漲0.015美元，報每盎司23.245美元。

10月白金上漲0.1美元，報每盎司971.3美元。

9月鈀金上漲13.1美元，報每盎司2311美元。(商品行情網)