威力彩頭獎41連槓，讓想要一夜致富的民眾再次夢碎，不過下期頭獎獎金累積上看27億元，勢必再次掀起全民購買熱潮，上次只中200元，坦言無法瀟灑離開演藝圈的謝忻，但她仍不放棄發財夢，在健身房拍影片預告想「永遠不運動」了，而影片的上帝視角也讓謝忻暗黑深溝曝光，而她還公開買彩券的秘訣，更公布得獎結果，引起網友熱議。

謝忻為了在螢光幕前維持好身材，昨(19)日在健身房運動時，發宏願「今天或許是我人生中最後一堂教練課了，要買1000堂教練課不去上。」並說：「明天就知道我可不可以退出健身房不運動了」，但能見她穿著嫩紫色低胸背心及貼身運動褲，露出纖細小蠻腰，而自拍的上帝視角也讓謝忻雪球深溝現形，而她的好身材也成為網友關心的焦點。

謝忻上帝視角自拍讓雪球深溝現形，網友看的血脈賁張。（圖／xiexin1127 IG）

此外，謝忻昨（19日）跑了3家彩券行購買威力彩，第一站來到位於民生社區，堪稱「全台北市最旺」的彩券行，一進到店裡就直接下注500元，並跟老闆表示：「我要買那個可以讓我中21億的」，接下來又跑到第二間店，一樣下注500元，再次強調「我要買那個可以讓我中21億的」，至於不選在同一家店下注，是基於「雞蛋不要放在同一個籃子裡」的原則。

謝忻連跑3家彩券行買威力彩試手氣。（圖／ xiexin1127 IG）

隨後，謝忻前往第三家彩券行，她強調這是自己很熟悉的店家，一進店就直接表示：「你好，我要買可以讓我環遊世界的威力彩頭獎」，接著透露若中頭獎，不僅要環遊世界，還要退出健身房不再運動，但對完獎後，她曬出一堆揉爛丟在地上的彩券，透露花了2600元下注，卻只中了400元，無奈表示：「投資報酬率太低了」，更宣布明天還是會起床好好上班。

謝忻下注2600元只中400元。（圖／xiexin1127 IG）

不過當謝忻心灰意冷之際，經紀人告知她威力彩頭獎41連槓，所有人再次與財神爺擦身而過，她除了表示要繼續鬼打牆拚下去之外，接著還要好好研究世足賽，到時再來瘋狂押一波。