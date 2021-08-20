養樂多堪稱是無人不知、無人不曉的乳酸菌飲料，憑著優越的代田菌及獨特造型的瓶身，風行世界超過80年，喝過的人已經不計其數！悠遊卡公司將這款懷舊經典變身悠遊卡，發行「養樂多3D造型悠遊卡」，讓這個健康好味道繼續世代相傳下去。

養樂多健康的形象深植人心，連早年在大街小巷穿梭的養樂多媽媽，也成為記憶中的風景，小時候總期待著飯後的那一小瓶養樂多，是孩子心中永遠的小確幸。

悠遊卡將養樂多等比例仿真縮小，推出「養樂多3D造型悠遊卡」，搭配金色鑰匙圈，讓養樂多繼續陪你人生的每一個重要階段，自8月24日上午11時起至8月31日夜間23時59分止，分別在7-ELEVEN ibon、全家便利商店FamiPort、萊爾富Life-ET及OK超商開始預購，每套350元，限時不限量。

同時間悠遊卡公司也將在7-ELEVEN ibon及OK超商同場加映由零食界新星「好優米」擔綱演出的「好優米-焦糖口味3D造型悠遊卡」預購，每套199元，隨卡還附贈「焦糖口味好優米」1包，讓你有得拿又有得吃，數量有限賣完為止，喜歡嘗鮮的你不可錯過。