新北市勞工局公布今年第4波違反勞動基準法、職業安全衛生法、性別工作平等法、勞工退休金條例的雇主名單，共有264家業者違規，其中上櫃的隱形眼鏡製造商精華光學、電腦週邊設備製造業鑫禾科技公司、新北汽車客運讓勞工超時工作，皆是違規累犯，分別被開罰100萬元、36萬元及49萬元。

勞工局指出，精華光學、鑫禾科技均讓勞工超時工作，兩家公司已是第8次及第4次違反同一規定，各遭重罰100萬元及36萬元，精華光學更已連續3年遭罰至上限100萬元；另新北汽車客運除讓勞工超時工作及未依規定給予勞工特別休假，又違反工時上限已是第5次，也重罰49萬元。

勞工局表示，勞基法違規情形以未依法給付加班費最為嚴重，共有78家；其次未逐日記載勞工出、退勤時間有43家；讓勞工超時工作則有35家。違反職安法部分，以未提供必要安全衛生設施最為普遍有51家；違反性工法部分，均為工作場所發生性騷擾未採取立即有效糾正補救措施有4家；未於法定期限內給付資遣費，違反勞工退休金條例者有2家。

勞工局長陳瑞嘉表示，為因應勞基法罰鍰金額已提高至100萬元，已於去年6月修正公告新的裁罰基準，依照違規次數、僱用勞工人數及違法情節決定罰鍰金額，違規事業單位如為上市櫃公司者，將加重裁罰金額20％，呼籲雇主遵守法令規定，以免遭受高額罰鍰。

勞工局說，違規雇主名單皆已匯入「新北勞動雲」的「違法雇主查詢」專區，供民眾上網查詢。