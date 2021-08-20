台中市環保局從今天開始一直到月底，全面為各級學校做環境大清消。（盧金足攝）

台中市長盧秀燕20日到西屯區長安國小視察九月一日開學前清潔消毒，宣布到八月底校園不開放，由於學生還未施打疫苗，仍有7000多名新進教職員未接種疫苗，要求一周快篩一次，由校方支付費用，各校增設隔板費用3000萬元，盧秀燕霸氣表示「全市公私立1000多所學校，市府全部埋單」。

盧秀燕表示，九月一日台中市的學校就要開學，開學前怎麼樣兼顧防疫，讓孩子們、老師們安心、安全返回校園非常重要，現在準備工作正在大規模而且非常細膩的進行。

台中7000多名教職員未打疫苗 盧秀燕：一周必須快篩一次

她這幾天不斷進校園了解，因為台中市的學生師生數將近四十五萬人，整備作業非常龐大，除了八月已經開學的部分幼兒園之外，台中市還有454所學校，包括高中職、國中小學、幼兒園等等，預計九月一日開學，這段時間，學校會進行防疫演練。

各校增設隔板費用三千萬元，台中市長盧秀燕霸氣表示「全市公私立一千多所學校，市府全部埋單」。（盧金足攝）

台中市長盧秀燕20日到西屯區長安國小視察九月一日開學前清潔消毒，宣布到八月底校園不開放。（盧金足攝）

盧秀燕說，防疫要周全，教室的課桌椅也要清消，校園有庭園花木扶疏，包括廁所、公共設施、教具、遊具非常多，各個學校大面積的清消工作，由台中市環保局協助教育局，對四百五十四所學校進行大面積、全方位清消。

環保局從今天開始一直到月底，全面為各級學校做環境大清消，盧秀燕表示，市民朋友有的會在早上、傍晚到校園來運動，可是在這清消時間，學校不開放，這十天當中市民朋友不要進入校園。