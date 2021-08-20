來自台灣的10家科技新創團體今天對全美前10大、加州大學柏克萊分校旗下的新創加速器發表創業成果，以人工智慧和生醫為主流，更有5家團隊來自學術研究單位。

疫情紛擾並沒有中斷台灣科技新創的腳步，科技部所屬的台灣科技新創基地（Taiwan Tech Arena TTA）今年首度與加州大學柏克萊分校旗下的新創加速器Berkeley SkyDeck合作，透過「全球創新夥伴計畫」（Global Innovation Partners）線上發表會，向矽谷百名投資人和企業代表展現台灣新創的成果。

Berkeley SkyDeck是富比世（Forbes）評鑑全美前10大學術型加速器，擁有加大豐厚的研究與校友資源，也有專屬的基金能夠直接投資新創團隊。

人工智慧與生醫是這次台灣新創隊伍的兩大強項。人工智慧類別有4家，其中，愛飛媒平（A.V. Mapping）是2020德國紅點設計大獎設計概念的最佳設計獎得主，透過人工智慧的影像和音樂分析，將傳統聲音工程和音樂授權的時程縮短近2千倍。

另外，奎景運算科技（Avalanche Computing Taiwan Inc.）是人工智慧開發與軟硬體加速運算工具平台。LearningPal 開發人工智慧軟體，協助企業與工廠將手寫文件轉為數位化。艾陽科技（ioNetworks）是軟銀全球市場AI影像辨識方案供應商。

在生醫類別方面，安邦生技（Anbogen Therapeutics）專注癌症精準標靶藥物開發，對準有基因突變而無藥可醫的非小細胞肺癌患者。

學研創新是今年生醫新創的亮點之一，共有5家團隊延伸自台灣學術及研究單位。諸如先鋒智能（AHEAD Medicine）集結血液專科醫師、資料科學和機器學習領域專家，以人工智慧技術為基礎，開發血液疾病診斷和臨床決策輔助工具，7秒判讀血癌醫療數據。

先鋒智能執行長王毓芬是癌症患者，也是今年少數的女性創業家。

友銘生醫（Famous Biotech）專注開發抗癌藥物和癌症新靶點療法。醫守科技（Aesop）則分析13億筆健保處方資料建立人工智慧，用以幫助美國的醫生開立處方箋時不出錯。新析生物科技（Syncell）顯微鏡精準取得標定的蛋白質進行成分分析，節省實驗時間。ALLIS團隊的可攜式過敏原測試器，搭配不同檢測試劑，快速偵測不同過敏源。相關團隊都展現台灣學研創新的實力。

台灣科技新創基地是科技部支持的新創國際鏈結計畫，也是唯一長期駐點矽谷、專注輔導台灣科技新創在美發展，過去5年輔導、協助超過150個團隊進入美國市場。從投資人對新創團隊有興趣到進行投資，時間至少要半年。（編輯：黃自強）1100820