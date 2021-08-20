中國國務委員兼外交部長王毅昨天表示，阿富汗局勢仍存在不確定性，國際社會應加以鼓勵和引導，而非施加更多壓力。中方願在不干涉內政前提下，繼續在阿國問題上發揮建設性作用。

武裝組織塔利班奪取阿富汗政權後，北京的立場受關注。據新華社，王毅19日應約與英國外交大臣拉布（Dominic Raab）通電話，針對阿富汗局勢及中英關係交換意見。

王毅表示，阿富汗局勢發生的重大變化表明外部強加的治理模式並未得到阿富汗人民支持，缺乏社會根基，依靠軍事干預解決地區熱點問題更沒有出路。「阿富汗局勢是又一本反面教科書，教訓十分慘痛，美方如不認真汲取，還會吃新的苦頭」。

他說，阿富汗問題已從軍事解決進入政治解決的關鍵階段，應重點關注塔利班能否團結阿富汗人民，建立符合本國國情、開放包容的政治架構，奉行溫和穩健政策，避免引發新的衝突甚至內戰。

此外，王毅表示，應關注阿富汗能否與恐怖主義劃清界線，堅決打擊各種恐怖組織，避免再次成為恐怖分子聚集地；以及國際社會能否發揮建設性作用。

王毅強調，阿富汗局勢仍存在不穩定性、不確定性。國際社會應朝積極方向加以鼓勵和引導，而不是施加更多壓力。「這有利於塔利班和阿各黨各派早日實現政治過渡，有利於穩定阿國內局勢，有利於減少難民、移民衝擊」。

他指出，中方願在不干涉內政前提下，繼續在阿富汗問題上發揮建設性作用。

報導說，拉布贊同國際社會應總結阿富汗問題上的

經驗教訓，並指阿國不應再次成為恐怖主義震央。國際社會應合作應對阿國難民問題。英中雙方可就阿富汗問題加強協調。