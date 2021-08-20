入列外資本周買超前20大的第一金(2892)，積極響應政府新南向政策，目前在新南向18國中，於9國設有19個據點，其中，東協10國中，已於8國設有18個營業據點，完整覆蓋中南半島，居公股銀行之冠。目前該銀行在國內188家分行，及40處海外據點，第一銀今年海外獲利占比預計朝45%的目標邁進。此外，今年第一銀和桃園市緊密的合作，桃園市成為第一銀推市民認同卡的首站示範區。

第一金7月賺20.5億元，雖較6月略減，但前7月大賺129.6億元，旗下「金雞母」第一銀行前7月賺113.9億元、EPS達1.28元，賺贏公股龍頭兆豐銀。

第一銀今年3月攜手桃園市府發行「桃園市市民卡聯名卡」，以及全臺首張「桃園市認同卡」，截至7月底共發行近4萬卡。第一銀行目前在桃園地區有13家分行，區域內的中壢分行在今天歡慶成立100周年，成為國內188家營運據點中，第24家成立百年以上的分行。中壢分行前身為日治時期的「臺灣商工銀行中壢派出所」，於1921年8月20日設立，為當時中壢地區第一家銀行，後因業務蒸蒸日上，於1923年升格為「臺灣商工銀行中壢支店」，歷經多次更名為「第一商業銀行中壢分行」，並以此名稱沿用至今。

2017年中壢分行為提供在地鄉親更優質金融服務，啟動舊行舍大樓興建工程，以自有土地參與並推動都市更新計畫，將該新建大樓打造為中壢站前商圈的指標性地標，並於2020年榮獲內政部頒發「黃金級綠建築標章」。

第一銀行和桃園市緊密的合作，「桃園卡」卡友除享有市民卡交通折扣與特店優惠外，再享「國內最高10％現金回饋」、「海外外幣最高5％回饋」、「全台指定交通2％回饋」、「機捷車資一銀買單」等專屬優惠；此外，第一銀行還特別提供「終身免年費」及「旅平險3000萬元及海外全程意外險1000萬元」無負擔的高額保障，讓卡友感受「桃園第一」的禮遇。