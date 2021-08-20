台灣大(3045)今(20)日舉辦股東會，對於遠傳(4904)董事長徐旭東曾言，「電信獲利納入零售百貨不純粹」，直指台灣大的獲利強大動能一部分是來自於電商momo，董事長蔡明忠今首度正面回應，他表示，「電信結合電商是大勢所趨」、「同業的提醒會一語驚醒市場夢中人，大家會看到台灣大增值的潛力」!

日前遠傳股東會中，董事長徐旭東砲火對向台灣大，直言「電信獲利納入零售百貨不純粹」，對此，蔡明忠今首度正面回應，他表示，台灣大本來就不想自我拘泥為傳統電信，而是朝轉型電信科技領導業者自許，積極推動匯流、電子商務的結合，眼看電子商務已經從固網朝向行動平台移轉，顯示台灣大投資momo的策略是正確的，當然，「謝謝同業的提點，現在市場確實是沒有看到台灣大持有momo的價值，台灣大市值還是反映本業為主，但同業的提醒會一語驚醒市場夢中人，大家會看到台灣大增值的潛力」!

蔡明忠進一步表示，現在很多跨產業集團，包括電信同業也是，都認列很多子公司營收，故相信大家回去檢視本身營業收入，也都是跨到其他產業。電商和通訊結合、包亞馬遜這種巨擘，也都引領期盼該趨勢，所以亞馬遜當初也考慮購買電信營運商，現在更發展低軌衛星。相信電商、電信結合不單單只有台灣大，台灣所有電信商也都致力發展電子商務，應該是大勢之所趨。