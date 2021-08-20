數字科技旗下「591新建案」調查全台主要都市行政區的新建案行情，經排除透天、地下室及親友等特殊交易，並統計屋齡5年內的大樓新案，遴選出全台前15名新建案價差最明顯的行政區，結果顯示不僅六都行政區價差均達1.5倍，前三名的信義區、士林區及新竹市北區，落差更達2.69、2.14及2.05倍。對此，591新建案指出，地段決定房價，同門牌的新建案，受規劃和機能等差異，「起跑點」也不盡相同，尤其是標榜高檔豪宅的生活圈，或是建設議題不斷的重劃區，其新推案就像含著「金湯匙」，一推案身價便遠高於其他地區。

數據顯示，新建案「貧富不均」以北台灣最明顯，前五名皆集中於雙北、桃園及新竹等地，從「金包銀」的台北市來看，由於房價基期較高，價差懸殊並不意外，其中信義區內的信義計劃區，頂級豪宅交易讓當地行情再度飆破每坪200萬元；反觀吳興街，因發展早，周邊多為屋齡30年以上的中古公寓及華廈，加上基地狹小不利業者開發，壓縮房價漲幅力道，目前當地新推案單價普遍落在8、9字頭。

價差第二大的台北市士林區，則是異國風情濃厚的傳統高價區天母，目前當地的中大坪數豪宅，每坪成交價落在105~115萬間，但是社子島原先就屬台北市低價區塊，直到近年禁建令解除，房市才稍有活絡，不過因區內仍有缺乏捷運且街廓老舊等硬傷，市場關注度有限，目前僅有零星推案數量，購屋主力也以在地客居多，成交單價約5字頭。

至於第三名新竹市，房市買氣穩定，新屋銷售更是供不應求，當地新案行情已是坐3望4；而發展較為「年輕」的南寮地區，仍可見到1字頭行情，總價約落在650~950萬，加上擁有東西向快速道路連接竹科，相當適合新竹首購族參考。

台南、高雄兩都房價差距也不遑多讓，尤其台南在台積電議題鼓舞下，買氣熱絡，像是東區的平實重劃區，在市區機能加持下，一舉將房價推升至4字頭，成為當地高價區段，與鄰近的德高重劃區拉開價差。高雄更是上榜地區數量僅次於台北市，一口氣有前鎮、鼓山及左營三區上榜，而高雄房價差距擴大，則與近年農十六、美術館特區，以及亞洲新灣區等豪宅陸續完工交屋有關；反觀低價區如內惟、草衙等地，除了本身屬開發早的舊街區塊，周邊房價基期較低，業者在當地購地推案，主要也規劃價格親民的首購宅居多，因而形成鮮明的價格差距。