白宮首席醫療顧問佛奇博士（Dr. Anthony Fauci）表示，美國正在擴大新冠疫苗的生產，將對缺乏疫苗的國家捐贈更多這個救命針。

佛奇周四接受媒體訪問時說：「現在我們正著手要大舉擴充產能，使美國可以向中低收入國家捐贈數億劑新冠疫苗」。

前一日美國衛福部宣布自9月20日起，美國將全面施打第三劑新冠疫苗，只要接種完輝瑞與莫德納兩劑疫苗已經至少8個月的美國民眾都能接種第三劑，以強化對Delta變種病毒的保護力。

在美國之前，以色列、法國、德國等國家已開放規模不一的第三劑疫苖接種計畫。

世界各地的科學家和世界衛生組織的官員對這些決定多有質疑，並譴責這些富裕國家在其他國家無法取得疫苗之際，開始讓已經完整接種疫苖的人接種加強劑，恐將加劇全球疫苖分配不均的困境。

世衛組織緊急醫療計畫執行主任萊恩博士（Dr. Mike Ryan）表示，決定提供加強劑的富國正在對已經擁有救生衣的人分發額外的救生衣，卻讓其他人淹死。

佛奇表示，美國已經向80個國家捐出逾1.2億劑疫苗，並向世衛組織COVAX疫苗共享計晝捐贈40億美元的資源。

佛奇在談到美國將開打加強劑和幫助其他國家時說：「兩件事我們都在做，我們對需要疫苗之發展中國家的需求非常敏感，但我們相信可以做到這兩件事」。