晶華(2707)國際酒店集團董事長潘思亮表示，今年疫情對國際觀光餐旅業的衝擊遠超過去年，現在像「被放棄的二度重症病人」，振興券像是打疫苗，但對重症病人打疫苗似乎無效，「還沒脫困、何來振興」？因此仍需要立即的補貼紓困，否則只會看到更多裁員或歇業潮。

晶華今（20）日召開股東常會，董事長潘思亮會後受訪時表示，國際觀光餐旅業去年是重症病人，所幸在紓困振興措施下得以出院，但今年疫情造成的衝擊是去年的十倍、成為二度重症病人，相較於台灣內需產業已開始慢慢復甦，國際觀光餐旅業仍未脫困。

潘思亮認為，振興券會對國旅帶給效益、就像是打疫苗，但對重症病患打疫苗似乎無效。若疫情沒有變化，預期國際觀光餐旅業要到8～10月間才可能脫困，「還沒脫困、何來振興」，因此包括國際觀光餐旅及免稅店等部分產業仍然需要紓困。

潘思亮表示，晶華的整體衰退是較同業少，但台北晶華酒店營收衰退幅度仍逾半。大家只看到國旅飯店的復甦和周末榮景，沒看到國際觀光飯店和平日空無一人的現況，因此國際觀光餐旅業仍需要立即的薪資補助等紓困。

潘思亮表示，目前國際觀光餐旅同業不斷在裁員，包括晶華在內的所有國際觀光飯店仍在減薪減班，薪資的補貼等紓困對此產業有絕對必要。晶華原先最壞的打算是可以撐個1、2年，由於出售達美樂披薩，會有十幾億現金入帳，因此不會有裁員、會藉機加強培訓。

就積極面而言，潘思亮指出，過去100天透過推出晶華美食帶回家的外帶外送平台及得來速服務，確實對營運開啟新的成長引擎。幸運的是透過此平台，若整體餐飲產業營收衰退75％，則晶華只衰退50％。

展望後市，潘思亮表示，東進日本及美國是晶華的發展目標，希望下半年捷絲旅能在日本和美國有好消息，國內則以晶英及捷絲旅持續深耕，同時，麗晶現在也在台北和其他大都會則有豪宅及飯店的複合發展計畫，期盼後續能陸續有好消息公布。