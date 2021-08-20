30歲男星吳亦凡近日因涉嫌強姦罪遭批准逮捕，事業全面崩壞，還遭多家影音平台聯合發聲明預告下架有關他約190萬支影片，也被官方全面封殺，豈料，近日陸網上有人爆料吳亦凡其實並非單身，傳言他2年前就秘婚娶一名母親點頭指示的高學歷白富美，還傳兩人已有2歲小孩，但吳亦凡方面未回應，不知真偽。

吳亦凡（Kris Wu）22歲時以韓團EXO成員出道，2014年他脫離EXO回到大陸發展，成績不俗，演出過好萊塢動作電影《限制級戰警：重返極限》，卻因網紅都美竹爆料他用情不專、私生活混亂、酒桌選妃，引來當局注意，上月底被北京官方宣告遭刑事拘留，近日更是因涉嫌強姦罪名被逮。

網友爆吳亦凡疑似已婚。（圖／翻攝自微博）

淪為看守所之囚的吳亦凡，近日有網友爆料他其實並非單身，兩年前事業正旺之際他便迎娶了一位母親吳秀芹同意的白富美，「本身清華的，現在在北大光華，但是為了吳亦凡去當了影音平台實習生」，「反正是個才女，他媽給他選的」，更傳兩人大概是2018或2019年有了小孩，但並非該女所生，而是到國外找代孕。

傳吳亦凡緋聞女友曾為他到影音平台當實習生。（圖／翻攝自微博）

另有人似乎看過該女的社群網站，其中加州大學、巴黎行程都跟吳亦凡當年的行程重疊，被推測是刻意安排陪吳亦凡一路到國外工作宣傳，稱直到吳亦凡2019年與女星秦牛正威傳出緋聞，白富美才漸漸刪掉相關內容和打卡紀錄，並辭去影音平台實習生工作，但爆料的真實性還有待確認。