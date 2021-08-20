台南市左鎮區南171線民生橋獲經濟部水利署同意將改建經費納入111年度預算編列辦理。（市府工務局提供／洪榮志台南傳真）

改建中的台南市左鎮區左鎮橋。（市府工務局提供／洪榮志台南傳真）

台南市左鎮區南168-2線澄山一號橋及南171線民生橋，因橋面較低，每遇風災豪雨即水淹無法通行，有危險之虞，市府工務局向中央爭取改建經費後，經濟部水利署20日同意將2座橋改建經費納入111年度預算編列辦理；另外，正在施工中的左鎮橋也獲中央補助，3座橋梁改建工程經費共約3億元。

工務局表示，澄山一號橋及民生橋為左鎮區左鎮里、澄山里、內庄里及岡林里的重要聯外陸橋，市長黃偉哲本月10日趁行政院長蘇貞昌率經濟部長王美花及水利署長賴建信到台南視察時，當場表達該2座橋確有改建的必要性，積極爭取改建經費，如今獲得水利署同意辦理。

工務局指出，這2座橋分別位於左鎮區南168-2線及南171線，都橫跨菜寮溪。其中，澄山一號橋原橋長61公尺、寬度5為公尺、高度28公尺，梁底高程不足5公尺；至於民生橋原橋長100.6公尺、寬度為8.6公尺、高度35.8公尺，梁底高程不足2公尺，導致每逢大雨就必需封閉，影響通行與安全。經前置規畫設計，澄山一號橋預估總經費約9500萬元、民生橋約1億200萬元。

工務局還說，左鎮區南171-1線、南化區179線及楠西區南188線等道路改善也已列為第一順位，提報前瞻計畫爭取經費約4800萬元，交通部公路總局已於8月13日審議完成待通知核定。

左鎮區澄山一號橋、民生橋及左鎮橋改建完成後，並配合前瞻計畫將附近主要道路改善，將可大大改善新化區、左鎮區、楠西區及南化區道路通行安全及品質，對於山區建設也達到「交通大便捷」的發展，並進而帶動觀光休閒。未來市府仍會不遺餘力持續努力。