網友貼出他這期電費單，費用高過3萬5。（圖／翻攝爆怨公社）

是電費漲價嗎？有網友表示，這期家用電費帳單竟超過3萬5千元，他住在3人同租一層的4房住家，身為業務的他，整天不在家，只有晚上才會吹冷氣，家中也是用省電燈泡，認為帳單金額太誇張，貼文一出立刻引起網友共鳴，其中有網友表示中央空調耗電超貴。

一名網友在臉書社團「爆怨公社」貼出本期電費帳單，可以看到帳單度數高達6868度，總金額35307元。他住在3人同租一層的4房住家，家裡的電燈全是LED燈，冷氣則是中央空調，沒什麼吃大電的設備，並表示自己是位業務、整天在外面跑，晚上回家才吹冷氣，不解電費為何這麼高，質疑是否因為電費漲價 。

貼文一出有熱心的網友幫忙推敲原因，「中央空調冰水機的話是很費電沒錯」、「是不是有人偷接電」、「可能是抄錯電表，快打電話去申訴」。

關於電費飆漲也引起許多網友共鳴，「好像最近大家很常po電費飆漲！連我爸都抱怨他電費漲一倍多，明明他一個人住，用電也沒改變。」、「今年電價真的有異常，我們店家外面舊式電表換成電子電表就覺得電價都有異常」、「我家電費這次收到也嚇到⋯暴增」、「只有兩台小冰箱，沒人住。上期268這期5019也不知道怎麼抄電表的」。