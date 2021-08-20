依教育部的「高級中等以下學校及幼兒園110學年度因應嚴重特殊傳染性肺炎防疫管理指引」，要求教職員工及工作人員，應完成疫苗第一劑接種且滿14日，或疫苗第一劑接種未滿14日或未接種者，則檢測陰性證明，民間團體今天呼籲，18歲以下孩子目前也未能接種疫苗，加上年輕人多為無症狀或輕症，呼籲應為孩子定期篩檢，維護校園安全。

家庭主流化聯盟召集人曾獻瑩表示，政府對開學的準備顯然不足，教育部應公布還有多少老師未施打疫苗，有多少老師因為身體狀況不適合打疫苗，「沒有老師該被強迫接種疫苗」，校園中除了老師外，更多的是學生，而這些學生也未應接種疫苗，開學後是否要定期對學生檢測呢？如果要檢測則應由教育部公費支出。

新北市教工會理事長李曼麗說，全國中小學老師只能在造冊時選擇AZ疫苗，但有部分老師因個人身體因素無法選擇AZ疫苗，至今仍無法施打；此外，目前全國至少還有2.6萬名代理教師未能施打疫苗，如再加上新進教師、代課老師等人數勢必更多。

李曼麗指出，近日政府宣布高端開打，使無法接種疫苗的老師被迫要選擇高端疫苗，否則就要有檢測陰性證明，但未能接種疫苗不是教師所願；高雄市家長協會理事長洪志和認為，補教業跟學校一樣重要，如果政府願意協助教師接種疫苗、檢測，也應一併適用於補教業。