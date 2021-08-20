行政院前發言人丁怡銘去年指冠軍牛肉麵店「皇家傳承」使用萊牛，遭告發違反《食安法》，案經台北地檢署偵結，13日認定丁怡銘所言並非謠言，予以不起訴。店家發聲明感嘆遭一次次打擊，沒人在意他們的商譽與提供的資料，言語中盡是委屈。藥師林士峰反問北檢，吃萊劑飼料的豬隻，肉品驗出零萊劑殘留，算是萊豬嗎？在去年政府未開放萊豬進口時，能合法進口嗎？

皇家傳承牛肉麵19日在臉書聲明，他們身為商家，絕非混淆支持愛護我們的顧客，「為何一次又一次的打擊我們，這不是政府必要的把關跟許可嗎？」更稱最近牛肉的價格跟去年同期比較，漲幅已超過6成，「疫情已經讓我們小老百姓快撐不下去了，真的不能讓我們好好地煮好每一碗麵的純粹嗎？」

林士峰19日在臉書表示，即便食品業者也不太容易搞清楚，進口的美國牛肉是否有使用含萊劑的飼料飼養，若不是這個案子大概也很少人知道，原來美國用含萊劑飼料飼養肉牛的比例那麼高。但究竟用含萊劑飼料飼養的肉品算不算萊肉，還是要殘留萊劑的肉品才算萊肉，這就涉及大家對事實的認知差異了。

林士峰反問北檢：「用萊劑飼料飼養的豬肉，肉品驗出零萊劑殘留，那算是萊豬嗎？在去年政府未開放萊豬進口時，能合法進口嗎？」如不能合法進口，為何皇家傳承牛肉麵用零檢出萊劑的牛肉烹調，丁怡銘指店家使用含萊克多巴胺美牛卻被認定不是謠言，而獲不起訴。