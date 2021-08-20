中共全國人大常委會會議今日表決通過關於修改人口與計劃生育法的決定。修改後的人口計生法規定，國家提倡適齡婚育、優生優育，一對夫妻可生育三個子女。國家採取財政、稅收、保險、教育、住房、就業等支持措施，減輕家庭生育、養育、教育負擔。

此外，包括個人信息保護法、監察官法、醫師法、全國人大常委會關於修改人口與計劃生育法的決定等多項法律和決定獲得通過。