陸人口計生法完成修法 保障三孩生育政策及配套 11:012021/08/20 中時 林勁傑 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 陸人口計生法完成修法 保障三孩生育政策及配套。（圖／新華社資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中共全國人大常委會會議今日表決通過關於修改人口與計劃生育法的決定。修改後的人口計生法規定，國家提倡適齡婚育、優生優育，一對夫妻可生育三個子女。國家採取財政、稅收、保險、教育、住房、就業等支持措施，減輕家庭生育、養育、教育負擔。 此外，包括個人信息保護法、監察官法、醫師法、全國人大常委會關於修改人口與計劃生育法的決定等多項法律和決定獲得通過。 陸今年出生人口數恐探底 社宅流標比例偏高 蘇貞昌指示內政部提對策 #決定 #全國人大常委會 #計劃生育 #國家 #人口 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 南京連續一周零新增 河南各學校9／15前暫不開學 11:562021/08/20 兩岸 英研究：接種疫苗不影響攜帶Delta變異株病毒 17:272021/08/19 國際 東京奧運創佳績 綠委提體改6大方向 促提升選手、教練待遇 12:292021/08/20 政治 民眾黨團提「公投不在籍投票法」 籲下會期完成修法年底上路 10:332021/08/20 政治 鍾南山：陸80％人口接種疫苗後可群體免疫 年底或實現 16:222021/08/20 兩岸 阿富汗難民成難題 引發法國左右派角力 14:292021/08/20 國際 汪洋強調：任何分裂圖謀 終告失敗 04:102021/08/20 產業財經 高端疫苗開放20至35歲預約 04:102021/08/19 焦點要聞 大陸人看台灣》這項運動讓台灣有「拿不完的冠軍」 08:012021/08/20 兩岸徵文 時論廣場》海陸權消長的三個815（葉家興） 16:172021/08/20 時論廣場 《生醫股》流感疫苗 國光生立足台灣、布局國際 13:252021/08/20 財經 兩岸熱門新聞 塔利班將陷入經濟困境 美媒分析：中國接盤難以取代美國 - 兩岸 陸神舟十二號兩名太空人再次成功出艙 - 兩岸 塔利班奪權後首度喊話中國：歡迎為阿富汗作貢獻 - 兩岸 - 中央社 胡錫進：3項條件齊備 美國最終註定拋棄台灣 - 兩岸 談阿富汗局勢 華春瑩：外部強加和移植民主不會長久 - 兩岸 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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