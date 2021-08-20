人民幣匯率穩定，影響民眾持有意願。國泰金控20日公布8月最新調查，未來半年想增提人民幣的受訪者僅9.6％，低於11.1％的有意減持者，即呈現負意願，且有81％的受訪者表示目前沒有任何人民幣存款，比率創國泰金控2016年10月調查以來的新高。

國泰金近年都會調查民眾對人民幣持有情況、匯率預期及持有意願，受訪者對人民幣最樂觀是2018年的2月，當時有46.7％的受訪者預期人民幣未來半年會升值超過1％以上，遠高於9.9％看貶今年2月亦有36.5％的受訪者看升人民幣，創2016年10月以來的次高比率。

但相隔半年再次調查，看升人民幣的受訪者者降到28.8％，看貶者亦從2月18.4％升高到24.1％，雖然看升者仍多於看貶者，但已接近五五波，即趨向中性。

國內銀行自2013年可開辦人民幣業務，人民幣亦成國人持有的主要外幣之一，據央行統計，到7月底國人的人民幣存款有2420億人民幣，主要是法人戶因有投資需求及投資利得匯回，開設人民幣帳戶。

國人亦因旅遊或投資，不少人會開設人民幣帳戶，前幾年金管會亦開放人民幣計價保單，國泰金控針對其集團客戶每月進行的國民經濟信心問卷中，亦會定期針對人民幣持有現況及意願進行調查。

從2016年10月到2021年8月，受訪者的人民幣持有比重並沒有太大變化，無人民幣部位者一直在76～80％之間波動，最高時是2019年2月，有23.3％受訪者持有人民幣存款，今年8月則降到19％，創調查以來新低。

8月有6.5％的受訪者覺得未來半年人民幣升值會超過2％，22.3％則是預估升值幅度在1～2％之間，同時亦有7.8％覺得人民幣未來半年會貶值逾2％、16.3％則覺得貶值1～2％之間，最多數、即47.1％覺得人民幣就在1％以內波動，即變化不大。

有意增持人民幣者8月為9.6％，低於2月時的10.9％，想減持者則上升到11.1％，亦即民眾對人民幣的樂觀程度及投資意願都比2月略降。