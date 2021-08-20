房市「同區不同價」的貧富不均現在正在擴大，根據591調查，全台同行政區、不同生活圈的新案價差，台北市信義區差距最大，信義計畫區高出吳興街169％，士林的天母與社子、新竹市北區的金雅重劃區與南寮，高低之間價差也都達一倍以上。

591新建案調查屋齡五年內的大樓新案房價顯示，全台有15個行政區房價高低之間相差五成以上，又以北台灣最明顯，價差最大的前六名均集中於雙北、桃竹地區，例如新北新店的五峰重劃區、安坑，中壢的青埔與過嶺，桃園的藝文特區與大有，其價差也都接近一倍。

591新建案指出，地段決定房價，同門牌的新建案，受規劃和機能等差異，「起跑點」也不盡相同，尤其是標榜高檔豪宅的生活圈，或是建設議題不斷的重劃區，其新推案就像含著「金湯匙」，一推案身價便遠高於其他地區，民眾想買黃金門牌反倒可往同一行政區低價生活圈找，無痛入手高CP建案。

全台價差最大的台北市信義區，信義計畫區近期在「首席公館」、「文心信義」等頂級豪宅交易加持下，更讓當地行情再度飆破每坪200萬元；反觀吳興街，因發展早，周邊多為屋齡30年以上的中古公寓及華廈，加上基地狹小不利業者開發，壓縮房價漲幅力道，目前當地新推案單價普遍落在8、9字頭，吳興街生活圈相對親民的房價，成為不少搶進信義區燙金門牌的購屋者首選。

至於近年房價漲勢兇猛的中南部，一些推案熱絡的重劃區，也讓一些行政區各生活之間高低價差擴大，台中市北屯區價差最大，14期重劃區高出廍子重劃區的66％；台南市以東區價差最大，平實重劃區高出高重劃區52％；高雄市以前鎮區的價差最大，亞洲新灣區高出草衙77％。