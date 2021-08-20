經濟部公布離岸風力發電第三階段區塊開發選商規劃，上緯新能源、天力離岸風電、永冠-KY、雲豹能源等本土廠商7月共同出資組成的離岸風電台灣隊20日宣布，將全力以赴，爭取政府2026～2035年釋出總建置容量15GW商機，要從離岸風電供應商轉型為運營商。

離岸風電台灣隊針對經濟部最新公布離岸風力發電「第三階段區塊開發選商規劃」，20日表示，樂觀其成且強調，在推動台灣能源轉型與永續發展的強烈使命感驅動下，團隊成員蓄勢待發，將全力以赴參與競標，爭取開發建置全新風場之機會。

上緯新能源、天力離岸風電、永冠、雲豹能源等本地菁英開發商與供應鏈合資組成離岸風電台灣隊，7月初正式成軍，預計8月底正式公布各廠商投資金額及比例，計畫在苗栗外海打造大型風場開發計畫Formosa4及Formosa5風場，潛在總裝置容量達4.4GW。

離岸風電台灣隊表示，離岸台灣隊期望藉由投入Formosa4（海盛）、Formosa5（海碩）系列案場，積極培養本地人才、創造就業機會、促成技術移轉與深耕，最終落實離岸風電產業自主開發的願景。

離岸風電台灣隊指出，政府公布遴選辦法，有關裝置容量上限、國產化規範、競價上限等議題塵埃落定，將讓有意願角逐者得以在明確合理的遊戲規則、公平開放的競爭環境下，有節奏地進行各項準備工作；離岸風電台灣隊團隊成員接下來將盡其所能發揮所長，衝刺2022年中的選商作業。

離岸風電台灣隊指出，全新案場Formosa4（海盛）、Formosa5（海碩）日前已完成環評調查與地球物理勘測，刻正展開風場設計與採購程序。其中Formosa4（海盛）的深水域固定式基樁工程設計，已委由財團法人中興工程顧問社」負責，Formosa5（海碩）首開國內先河，納入具前瞻性的浮動式技術。台灣隊成員將攜手，全力衝刺選商。按部就班啟動備標相關前置作業程序，以便即時叩關，順利搭上國家綠能建設的高速列車。