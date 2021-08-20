下營社區營造計畫社區廚房研習以黑豆等特產研發創意料理。（下營區公所提供／劉秀芬台南傳真）

疫情警戒降級，停滯兩個月的社區營造活動，紛紛重新啟動，台南市佳里舉行寺廟導覽解說培訓，白河區要重寫石灰窯歷史，下營區則舉辦「A贏旅遊松」工作坊，希望把社區有志青年、社團找來腦力激盪，期待以下營黑豆、鵝肉、桑葚與文旦四寶為物產特色，推出新亮點遊程。

下營區區長李宗翰表示，去年在地年輕人舉辦的一系列的青年工作坊，其中為數不少是留鄉發展從事農業、特色產業、餐飲或文化者，眾人分享經驗討論下營願景，大家認為過去下營休閒產業曾相當興盛，亟需新創意重新振興。

李宗翰表示，今年公所社區營造接續此構想，以「體驗遊程串連合作」為主題，推出A贏旅力提升社造計畫，除了舉辦「A贏旅遊松」工作坊，邀在地民眾腦力激盪討論遊程，還將舉辦導覽人才培訓、在地小旅行。

至於工作坊為何取名為「A贏旅遊松」，李宗翰說，概念來自於最流行的「黑客松」（Hackathon），希望與會者短時間內以馬拉松方式討論激盪出下營的遊程設計，首場活動將於21日舉辦，歡迎在地有志人士報名。

李宗翰說，下營以農立鄉，食材料理與產業行銷皆與農業環環相扣，公所去年已先推出「下營好食光～從食材到創意料理」的社區營造計畫，今年更擴大層面，整合觀光產業推特色遊程。

台南市休閒農業發展協會總幹事鄭慶凰表示，下營區有多元的農產特色，過去農村旅遊、食農體驗、田媽媽風味餐也大受好評，此次活動希望藉由講師帶來不同的文青食旅、親子旅遊觀念，激發大家創意，推出更好的下營旅遊行程。