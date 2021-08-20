謝姓男復健師打完AZ疫苗後雙眼出現飛蚊症，嚴重影響作息，就醫一周後卻自癒。輔英科大附設醫院眼科醫師洪啟庭表示，近期收治百餘例飛蚊症突發病患都與AZ疫苗有關，注射莫德納者則未有相關副作用。

謝男無飛蚊症相關病史，日前打完第2劑AZ疫苗後第5天出現症狀，每眼出現約2到3隻飄浮，就醫檢查發現眼睛無外傷也沒感冒，中央視網膜正常，周邊視網膜也無破洞或格子狀退化，追蹤一周後回診，飛蚊症已痊癒。

洪啟庭表示，飛蚊症常見於年齡退化及高度近視者，曾罹患感冒、發燒、登革熱、接受過某些重大手術後或是頭部外傷後也會出現飛蚊現象。一般的飛蚊症僅11％患者能在1個月至5年內自行消失。但近期他門診收治的百餘個飛蚊症病例，都剛打過AZ疫苗，平均在施打後5天內發生，打完第1劑發生的病例約占1成，第2劑約9成，絕大部分發生在單眼，少部分兩眼都有，約98％兩周內會消失，打莫德納的民眾尚無發現飛蚊症現象。

洪啟庭解釋，2018年與日本專家組成的跨國醫療團隊研究發現，眼睛會因為外來侵襲因子導致大量的酶破壞玻璃體，玻尿酸的水分會釋出，但水分大小或形狀不一，光線經由角膜、水晶體、玻璃體的水滴在視網膜成像，傳抵大腦後會被腦細胞解讀成蚊子、蒼蠅、蝌蚪等物。雜亂排列的纖維蛋白則會導致玻璃體混濁，形成視網膜上的陰影。AZ疫苗屬減毒的病毒，引起的飛蚊症約14天後因水分重新回到玻尿酸，纖維蛋白會被某些蛋白酶分解吸收，症狀會消失。

「近年因3C產品使用頻繁，有年輕化趨勢，且很難自行痊癒。」洪啟庭表示，5年內飛蚊症變成視網膜剝離的機率為14％，縱使手術仍可能失明，所幸台灣已開發出口服多重水果酵素，可治療沒有視網膜病變風險的飛蚊症。假如因注射疫苗而產生飛蚊現象不用過度緊張，先到眼科求助，如果視網膜未病變即屬於可逆性，絕大部分14天左右會自行痊癒。