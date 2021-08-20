根據20日韓國央行最新數據，因為食品與能源價格上漲，故當地7月生產者物價指數(PPI)月增0.7%，已連續9個月都是上漲走勢。

通膨重要參考數值的PPI，韓國銀行指出，7月份為110.02，較6月時的109.22再增0.7%。至於與2020年同期相比，年增率則大漲7.1%。

韓國央行統計，在7月期間，農產品與畜產品價格，雙雙均月增2.4%。而煤炭與石油產品價，7月更是較6月大漲5.1%。

7月份，由於農產品與石油產品價漲，韓國消費者物價指數(CPI)已連續4個月都上漲超過2%，顯示通貨膨漲已伴隨景氣復甦出現。韓國官方資料指出，7月CPI年增2.6%，高於6月的2.4%。同時在月增率方面，7月漲0.2%，6月則跌0.1%。

因為CPI熊熊漲不停，20日韓國政府也表示，將在9月下旬中秋節前夕，祭出一連串相關政策，希望能把通膨上漲氣焰暫時先壓下來。