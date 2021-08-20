想成為全球市值前15大企業的投資人嗎？其實台股掛牌的ETF中，就有讓小資族花小錢也能參與「巨頭」成長的標的。目前全球市值前十五大企業有那些？依次分別為：蘋果、微軟、沙烏地阿拉伯國家石油、谷歌、亞馬遜、臉書、特斯拉、波克夏海瑟威、騰訊、台積電、威士卡、輝達、阿里巴巴、嬌生、摩根大通等。

而美股企業持續公布財報，輝達、特斯拉、谷歌、臉書、蘋果等科技巨頭獲利多優於預期，統一FANG+ETF（00757）經理人袁永騰表示，市場預估聯準會公布縮減購債時程表的時機，可能在8/26～8/28傑克遜洞全球央行年會或9/21~9/22的FOMC會議，沒公布前，市場會隨著消息上下，不易有噴出行情。即使縮減購債，市場現金存量仍在高檔，企業獲利持續成長，股市只是漲多拉回並非轉空，可把握逢低布局機會，優先選擇高成長股。

袁永騰認為，股市短期易受各種因素波動，但長期是跟隨經濟及企業獲利成長向上，基本面與股價走勢步調不一，但方向一致。台灣投資人不妨把握回檔機會，透過追蹤尖牙指數的統一FANG+ETF(00757)布局獲利成長最強勁的成長股，小資族也可透過零股交易，每股新台幣50元有找，就可打包上兆美元市值的科技巨頭。

此外，目前掛牌的美股科技ETF還包括：國泰北美科技(00770)、永豐美國科技(00886)、富邦NASDAQ(00662)等。