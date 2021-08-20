美國聯準會可能在年底前開始縮減量化寬鬆（QE）規模的消息持續發酵，以及受到醫療保健股和部分科網股重挫拖累，周五香港股市開低走低，三大指數盤中均大跌逾1%，目前恆生指數跌0.79%，報25117.60點，稍早前一度失守25000點大關。國企股目前跌0.69%，紅籌股跌1.34%。

在科技股上漲帶動下，隔夜美股收復盤中失土，終場道瓊工業指數小跌0.19%，標普500指數收漲0.13%，那斯達克指數漲0.11%。

目前恆生科技股指數大跌1.24%，投資人擔心北京當局將擴大對叫車、外送、直播等網路平台的監管，部分科網股延續前一日的疲弱走勢，美團跌近2%，嗶哩嗶哩跌逾2%，阿里巴巴跌1%，網易跌近4%。

快手繼前一日創下新低後，周五反彈上漲3.346%。

《人民日報》發文要求保障網路處方用藥安全，醫療保健股重挫，藥明生物跌6%，阿里健康跌9%，京東健康跌逾4%，信達生物跌8%。