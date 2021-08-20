疫情衝擊各行各業，在野黨主張發現金紓困兼振興，行政院卻堅持發振興券不發現金，行政院發言人羅秉成昨表示，發現金也要成本，相較之下，振興券更能帶動經濟效益。對此，民眾黨立委邱臣遠今痛批，羅秉成好的不學卻學些不好的，五倍券政策荒腔走板，審計部報告都告知振興券效果不好，行政院還要硬拗，呼籲羅秉成如果要為政策辯護，講些像樣的話，不然就少說為妙。

邱臣遠批評，超過七成民意都希望發現金，羅秉成現在是吃到衛福部長陳時中口水，睜眼說瞎話，五倍券政策荒腔走板，行政院長蘇貞昌事前只跟執政黨立委溝通，完全不尊重在野黨。

面對外界質疑，五倍券印製及行政成本逾20億元，在野黨呼籲發現金，羅秉成昨表示，發現金也要成本，且現金無使用期限，相較之下振興券較能捲起經濟效益，花一些成本也值得。

邱臣遠痛批，什麼叫發現金也要成本，當然知道都要成本，但五倍券衍生行政成本逾20億元，審計部報告也明確指出振興券效果不好，都有前車之鑑，羅秉成還要硬拗，難道是要了保住官位嗎？

「不要不食肉糜！」邱臣遠強調，現在是每人發台幣5000元，不是5000元美金，受疫情衝擊民眾及弱勢團體需要的是現金，不是振興券，既然五倍券政策能夠大轉彎，全民免費領取，呼籲行政院能傾聽民意，再次政策轉彎改發現金也無妨。