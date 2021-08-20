高雄市桃源區受困居民終於出關了！一輛輛桃源部落居民的車輛20日早上8點通過南橫台東向陽管制站，分別要到台東採購農業肥料、帶家人看病，及接送孩子下山就學、當兵，也有居民迫不及待要到台東縣關山鎮採買，台東利稻部落族人也替桃源居民送上迫切需要的物資，雖然等候多時的路段終於開通，不過也有人感嘆表示：「等了10幾年的南橫通車竟是這種情形」。

今早要通車，桃源區拉芙蘭里一位謝姓居民昨晚太開心，興奮到無法入睡，他表示，孩子分別在高雄市區就讀高中及國小，終於可以如願在開學日之前把小孩送下山就學，由於此趟路途遙遠，也難得下山，因此決定會在高雄市區留宿一天，明天再返回山上部落。

高雄市桃源區受困居民終於出關了！桃源受困居民一大早就開車排隊等候，準備從桃源出發到台東向陽端採買及辦事。(高雄市原民會提供／林雅惠傳真)

高雄市桃源區受困居民終於出關了！桃源受困居民一大早就開車排隊等候，準備從桃源出發到台東向陽端採買及辦事。(高雄市原民會提供／林雅惠傳真)

拉芙蘭里里長吳光宇說，由於高雄市政府每周二、五都會運送物資上山，居民的糧食大多足夠，今天上午許多里民排隊等候從桃源出發要到台東，不少人是要去購買農業肥料及生病所需藥方，還有許多部落孩子都在山下就讀及當兵，一大早6點30分車輛就排隊要等候通行出發。

受困許久的吳姓居民與妻子打頭陣排在第1輛車，他說，泡麵真的吃膩了！只想趕快下山補給白米、肉類，此外，他所飼養的雞鴨等牲畜飼料早已用罄，「這段期間人和動物都過得很苦」。

警方及家屬等各單位協商後，決定讓江姓老翁走台20線東部端到台東醫院醫治。(警方提供／林雅惠高雄傳真)

台東利稻村長古金福說，看著復興等3部落布農族人冒險穿越中央山脈到台東關山鎮購買物資，不忍心看著親友這麼辛苦，因此族人已準備許多物資和活體豬、飼料送到復興等3部落，給在中央山脈西邊的親友。此外，利稻鄉民代表古明良說，12年前的莫拉克風災南橫公路中斷，兩地親友當時也是互相支援撐過災情。

從高雄市桃源區緩緩駛來的邱姓和高姓兩家駕駛於20日10點許抵達台東利稻，僅簡單回應「對啦！要來載物資的，後面還有車」，不少居民幾乎已經吃膩單調的補給食材，再加上牲畜飼料用盡，無法飼養只好提早宰殺。張姓居民表示，人的溫飽還有空運能維持，但牲畜的飼料都用盡又無法空運，只能用無法送出的過熟芒果來餵飼養的雞、鴨，但還是有不少牲畜被活活餓死。

也有居民指出，家中冰箱存糧早已清空，雜貨舖商品也售罄，感嘆「橋毀了、路也斷了，想要有一條平安回家的路好難」。

另桃源區復興里一名有心臟病、糖尿病史的60多歲江姓老翁，昨天下午5點突然昏迷，經衛生所主任評估建議後送山下醫院，但明霸克露橋中斷，又因山區天候不佳直升機無法前往救援，經警方、家屬等各單位協商，決定走台20線東部端到台東醫院醫治。

公路總局甲仙工務段表示，團隊工程團隊與專家討論後，應急對策是採取借道台東方式，開放路段為台20線105公里高雄梅山口至149公里台東向陽，距離約45公里。在20日、21日各開放3個時段，供居民雙向戒護並限制時段通行，方便居民能運補物資，有需求者向桃源區公所申請。

甲仙工務段長陳正偉說，考量南橫東端路線還在施工，且午後常有濃霧、飄雨，許多路段仍不穩定，通行有風險，管制措施不能輕忽。在斷橋便道完成前，公路總局會再根據山區天候狀況，不定時發布可開放時段，方便有急迫需求居民從台東端進出。