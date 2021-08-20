張姓男子接近中午時走到攤位門口，趁著店家不注意時直接伸手搶走攤位上的零錢盤，嫌犯疑似緊張在逃跑時跌倒，被追趕的店員與巡邏員警逮個正著。（警方提供／吳建輝彰化傳真）

「阿美高麗菜飯」就位在北斗奠安宮正對面，車水馬龍生意絡繹不絕，是到北斗奠安宮參拜必吃美食。（警方提供／吳建輝彰化傳真）

林姓業者表示，當時接近中午大家都很忙碌，嫌犯騎機車停在門口後，員工以為客人要外帶上準備上前詢問，沒想到一手就將攤位上的零錢盤拿走，大家才追趕出去。（警方提供／吳建輝彰化傳真）

連媽祖在看都敢搶？19日彰化縣北斗奠安宮前知名排隊美食「阿美高麗菜飯」驚傳搶案，1名張姓男子接近中午時走到攤位門口，趁著店家不注意時直接伸手搶走攤位上的零錢盤，嫌犯疑似緊張在逃跑時跌倒，被追趕的店員與巡邏員警逮個正著，全案依搶奪、竊盜移送彰化地檢署偵辦。

「阿美高麗菜飯」就位在北斗奠安宮正對面，車水馬龍生意絡繹不絕，是到北斗奠安宮參拜必吃美食，林姓業者表示，當時接近中午大家都很忙碌，嫌犯騎機車停在門口後，員工以為客人要外帶上準備上前詢問，沒想到一手就將攤位上的零錢盤拿走，大家才追趕出去。

老闆說，當時大家手忙腳亂，有的抓賊有的報警，看到嫌犯騎機車逃跑，有員工上去抓住他的機車嫌犯當場摔倒，大家一擁而上，但他站起來掙脫又往前跑，剛好遇到趕來的警方，大家合力將他抓起，只逃跑不到30公尺就被抓到。

北斗警分局北斗派出所所長廖大雄說，41歲的張姓男子因失業染毒缺錢花用，才鋌而走險行搶，被捕後清點他搶走的零錢盤，共有6200元的50元硬幣，並在他身上查獲1支使用過的毒品注射針筒，訊後依搶奪、竊盜、毒品等移送檢方偵辦。

北斗分局長王國峯表示，線上巡邏員警北斗派出所警員施盈卉、周聖智反映訊續，火速趕到現場，與民眾合力逮捕搶奪現行犯，警民合作非常值得讚揚，經查張男騎乘的機車也是偷竊的，落網後也坦承涉犯多起機車、住竊盜等，後續將近一步調查釐清，並向檢方聲請預防性羈押獲准。