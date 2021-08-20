美國總統拜登（Joe Biden）於美東時間18日接受美國廣播公司（ABC）新聞網專訪強調，台灣與阿富汗問題本質不同，美國信守對夥伴的承諾。外交部發言人歐江安表示，我國政府將持續提升自我防衛能力，捍衛台灣人民得來不易的民主與自由。

拜登被問到中國譏諷台灣人民「不能靠美國」時表示，中國不這麼說才奇怪，但阿富汗和台灣、南韓及北大西洋公約組織（NATO）有根本上的差異。他強調，美國一向信守承諾，美國對（北約創立條約）第5條做出神聖承諾，若任何人侵略或對我們北約盟友採取行動，美方會做出回應，對日本、南韓和台灣也一樣。

此外，美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）19日在例行記者會上指出，美國持續支持以符合台灣人民意願與最佳利益的方式，和平解決兩岸議題；台海和平與安全是美國持久利益，對印太區域整體的安全穩定十分重要，不受阿富汗或其他情勢影響。

歐江安說，外交部誠摯感謝拜登總統及美國政府再度明確重申對台灣的安全承諾。台灣位於民主陣營對抗專制政權的第一線，堅持民主自由價值，且對於國際社會的安全與繁榮，台灣扮演不可或缺的角色。

歐江安強調，我國政府將持續提升自我防衛能力，捍衛台灣人民得來不易的民主與自由，並與美國及其他理念相近國家深化合作，共同促進台海及印太區域的和平、穩定及繁榮。