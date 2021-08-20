阿富汗武裝組織塔利班（Taliban）攻佔當地首都喀布爾，爆發民眾逃難潮，連各國大使館都緊急撤離，對此，美女主播陳瑩在臉書發文表示，最近她收到來自美國高中老師的聯繫，才得知當時的校友在喀布爾發出求救信，「許多在阿富汗的女性非常的無助、害怕。」

陳瑩在貼文中表示：「平時總是與世無爭，已經過著退休生活的老師，難得請我運用媒體的影響力，幫忙轉發一則緊急訊息。」她透露高中校友是聯合國志工，目前在喀布爾從事協助女性權益等相關工作，看見當地被塔利班攻佔後決定向外求救。

校友提到許多阿富汗女性都十分害怕無助，極需要幫助來離開當地，前往第三國尋求庇護，「因此希望大家可以用任何的形式，對這些女性緊急伸出援手！ 」陳瑩坦言這段時間看到阿富汗動盪的景象讓她十分難過，包括女性廣告看板被噴上白漆、塔利班軍人對女大聲挑釁他能娶4個老婆。

就連女性黑色長袍(布卡)都被搶購一空，「因為女性若沒穿布卡以及沒有男性陪同上街，就會被抓走！」當地的情況混亂，民眾無助茫然，陳瑩仍想盡一己之力，「捐贈了我能力所及的金額 並且在傳給她的訊息中，我告訴她，謝謝她的堅強與勇敢！」