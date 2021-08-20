今年東京奧運已經結束，但在場上場外都出現不少令人印象深刻的事，其中牙買加田徑110公尺跨欄金牌帕奇曼(Hansle Parchment)「搭錯車」事件就讓人難忘，帕奇曼在社群分享了影片，直言他在比賽當天搭錯接駁巴士，到了錯誤場館，差一點就無法準時抵達正式比賽地點，但這時一位東奧女志工向他伸出援手。

這位名叫提雅娜(Tiana)的女性志工是名混血兒，她自掏腰包花1萬日幣(約2500元台幣)給帕奇曼搭計程車，一路前往比賽地點，因為當時已經沒有別的接駁車能到國立競技場，需要先搭車回到選手村，再轉搭往國立競技場的車，要這樣前往比賽場地肯定來不及，所以當下提雅娜可說是幫了帕奇曼一個大忙。

之後帕奇曼也順利拿下金牌，但若沒有提雅娜幫助他或許就沒這面金牌了，所以事後他也特別發影片標註提雅娜感謝她，送她牙買加奧運紀念T，也歸還當天借的錢，之後牙買加觀光部長巴雷特(Edmund Bartlett)也為提雅娜安排一趟牙買加之旅，表達對她暖心舉動的感謝，而之後提雅娜不只收到許多禮物，人氣更直直往上升。

她的個人IG因此爆增了7萬名粉絲，另外她發出帕奇曼送她牙買加衣服的照片，多達13.3萬人來按讚，雖然她長得非常貌美，但她看來並沒有常常經營IG，原本只有14篇貼文，沒想到人氣扶搖直上，也讓世界各國注意到這位混血美女。

最後對幫助帕奇曼而得到如此大迴響，提雅娜則表示：「我並沒有做什麼特別的事，我只是做了我能做的事情，對於引起廣大的迴響，我很驚訝，感謝大家。」看出來她並沒有因為爆紅而有所改變，態度仍非常謙虛有禮。這位混血正妹年僅25歲，是日本和塞爾維亞混血，長相和身材都相當令人驚艷。