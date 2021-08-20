台股這一波大跌1600點，台積電成外資提款機，外資已連續3天賣超台積電，今(20日)雖然有台積電吃下英特爾大單的利多，但股價開高走低，早盤低點來到551元，距離年線只有2元的差距，反倒是小資族則以行動相挺護國神山，截至19日的零股交易大增至334萬股，來到5月疫情爆發以來的新高。

英特爾19日舉辦「架構日」(Intel Architecture Day 2021)活動，揭露將運用台積電5奈米、7奈米以及6奈米製程，打造英特爾的新晶片與繪圖晶片，台積電開盤上漲1元，以560元開出，先拉高至563元，但仍不交敵賣壓，股價由紅翻黑後一路下探至551元，跌逾1%，陷入年線保衛戰，目前年線約在549.6元價位附近。

台積電股價近日重挫，外資也呈現連3賣，合計3個交易日共賣超逾5萬張，對於年線岌岌可危，法人建議持股者不需要在這個時候殺低，但也不建議搶反彈，其實，台積電接近年線的價位已吸引小資族、存股族進場，根據統計，19日盤中與盤後的零股交易大增至334萬股，來到5月13日以來的新高。

台股早盤震盪劇烈，從開盤不久攻上16507點，漲逾百點，隨後又下殺至16248.08點，跌逾120點，上下震盪逾250點。